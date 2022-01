"Lui premier? È più probabile che...". Renzi demolisce Di Maio: in diretta la più imbarazzante delle stoccate | Video (Di sabato 8 gennaio 2022) Matteo Renzi ironizza su Luigi Di Maio. Ospite di David Parenzo e Concita De Gregorio a In Onda, il programma di La7 del 7 gennaio, il leader di Italia Viva frena sulla possibilità che il ministro venga nominato premier dopo Mario Draghi. "È più credibile pensare che io giochi al posto di Vlahovic centravanti della Fiorentina che Di Maio faccia il Presidente del Consiglio", tuona in una battuta. E ancora: "La considero quasi un'eresia blasfema, quindi non esiste". Sempre sul Movimento 5 Stelle, Renzi aggiunge che nessuno vuole andare a votare, men che meno i grillini. "Draghi? Non c'è un italiano con la stessa autorevolezza, è un bene per questo Paese". E ancora: "Può fare perfettamente il presidente del Consiglio o il Presidente della Repubblica, il punto è che ci vuole la politica per capire ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 8 gennaio 2022) Matteoironizza su Luigi Di. Ospite di David Parenzo e Concita De Gregorio a In Onda, il programma di La7 del 7 gennaio, il leader di Italia Viva frena sulla possibilità che il ministro venga nominatodopo Mario Draghi. "È più credibile pensare che io giochi al posto di Vlahovic centravanti della Fiorentina che Difaccia il Presidente del Consiglio", tuona in una battuta. E ancora: "La considero quasi un'eresia blasfema, quindi non esiste". Sempre sul Movimento 5 Stelle,aggiunge che nessuno vuole andare a votare, men che meno i grillini. "Draghi? Non c'è un italiano con la stessa autorevolezza, è un bene per questo Paese". E ancora: "Può fare perfettamente il presidente del Consiglio o il Presidente della Repubblica, il punto è che ci vuole la politica per capire ...

Advertising

RussoMu : RT @Guido07261: @Moonlightshad1 Va ripetendo il suo solito copione, di come lui sia stato un genio per aver messo Draghi al posto di Conte,… - _Sport_Calcio_ : Conte + Eriksen = ?? Possibile ritorno del danese al Tottenham? ?? ?? - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: Conte + Eriksen = ?? Possibile ritorno del danese al Tottenham? ?? ?? - fcrzi : @Mynameismysoul @ArtiHare Il problema è che il Premier del Victoria Daniel Andrews è un dittatore comunista, però i… - IlGiannon : @NicoSpinelli8 @RiccardoDanna1 @cmdotcom Per quella differenza non salta nei, ma lui sicuramente temporeggia per as… -