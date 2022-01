Influencer derubata in casa da 4 donne: il racconto sui social (Di sabato 8 gennaio 2022) La nota Influencer Martina Maccherone è stata derubata in casa sua da 4 donne. Ora ha coraggio e sente di voler raccontare come sono andate le cose. Ormai tutti conoscono… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Redazione su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 8 gennaio 2022) La notaMartina Maccherone è statainsua da 4. Ora ha coraggio e sente di voler raccontare come sono andate le cose. Ormai tutti conoscono… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Redazione su BlogLive.it.

Advertising

Novella_2000 : L'influencer Martina Maccherone, amica di Chiara Ferragni, è stata derubata da quattro donne nella sua casa milanese - infoitcultura : Chiara Ferragni, l’amica influencer Martina Maccherone derubata mentre era in vacanza - EugenioBerto70 : Influencer amica di Ferragni derubata a casa da 4 donne - zazoomblog : Chiara Ferragni l’amica influencer Martina Maccherone derubata mentre era in vacanza - #Chiara #Ferragni #l’amica… - infoitcultura : Martina Maccherone, l'influencer amica di Chiara Ferragni derubata in casa da 4 ladre eleganti -