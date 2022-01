Il mio Michelino Il dramma di Paola Caruso | in lacrime per il figlio | una storia atroce

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 8 gennaio 2022) Non sembra esserci pace per, l'ex Bonas di Avanti un altro, la trasmissione condotta da Paolo Bonolis su Canale 5. Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, la showgirl calabrese ha parlato delle difficoltà che spesso ha, trovandosi ad accudire da sola suo. L'ex compagno, infatti, l'ha abbandonata durante la gravidanza. E da quel momento, nonostante vari appelli anche pubblici, non c'è mai stata alcuna riconciliazione. E col tempo le cose non sono cambiate. Nel salotto della Toffanin, laha ribadito tra leche Michele è il più grande amore della sua vita e che non è facile fare il genitore. Soprattutto se, come lei, si è costretti a fare pure da padre. "Faccio da mamma e da papà, non è facile perché sono sola. Volevo dare a ...