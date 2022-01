Covid, Zaia: "Sulla scuola si esprima il Cts o sarà un calvario" (Di sabato 8 gennaio 2022) commenta Continua a far discutere il ritorno in classe fissato per il 10 gennaio. 'Sulla scuola penso sia fondamentale l'autorevole espressione scientifica del Cts', dice il presidente del Veneto Luca ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 8 gennaio 2022) commenta Continua a far discutere il ritorno in classe fissato per il 10 gennaio. 'penso sia fondamentale l'autorevole espressione scientifica del Cts', dice il presidente del Veneto Luca ...

