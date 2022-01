Covid | ulteriore stretta su alcolici e assembramenti | i nuovi divieti

(Di sabato 8 gennaio 2022) Tempo di lettura: 4 minutiStop al consumo di bevande alcoliche dalle ore 22 alle ore 6 e vietati affollamenti oper il consumo di qualsiasi genere alimentare in luoghi pubblici o aperti al pubblico. C’è anche questo nell’ordinanza numero 1 del 2022 del presidente della Regione Campania, quella con la quale sono state chiuse di fatto le scuole dell’infanzia, elementari e medie. Nel testo si legge che “dalle ore 22,00 e fino alle ore 6,00 è fatto divieto di consumo di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, ivi compresi gli spazi antistanti gli esercizi commerciali, le piazze, le ville e i parchi comunali. Sono comunque vietati affollamenti oper il consumo di qualsiasi genere alimentare in luoghi pubblici o aperti al pubblico – continua l’ordinanza . E’ fatta raccomandazione ai ...

TorinoFC_1906 : Il Torino FC comunica che dall'analisi dei tamponi molecolari svolti in data odierna è emersa un'ulteriore positivi… - anteprima24 : ** Covid, ulteriore #Ordinanza: nuovi divieti su #Alcolici e #Assembramenti ** - ZzuCicciu : RT @chiaragasbarri: Questa è un’ulteriore prova. Voglio essere risarcita. #Cina #Covid - Keanu_Kian : RT @chiaragasbarri: Questa è un’ulteriore prova. Voglio essere risarcita. #Cina #Covid - chiaragasbarri : Questa è un’ulteriore prova. Voglio essere risarcita. #Cina #Covid -

Ultime Notizie dalla rete : Covid ulteriore

anteprima24.it

...sera contro la Roma ha rilanciato le proprie ambizioni di scudetto e ora vuole mettere... fra, Coppa d'Africa e infortuni: riecco allora la 'strana coppia' Kalulu - Gabbia in difesa, ...... 'in assenza di misure di mitigazione significative, unrapido aumento del numero di casi ...1 per cento, i posti letto con pazienti, secondo il report, sono 1.392 (ma il dato è ...A fine mese gli ospedali saranno al collasso. Ieri, nella riunione del Comitato tecnico scientifico, che esaminava il report settimanale, anche il presidente dell’Istituto superiore ...Il presidente della FIGC Gabriele Gravina, intervistato da Tuttosport, ha parlato della telefonata avvenuta ieri con il Premier Mario Draghi riguardo la ...