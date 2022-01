Alessandra Mastronardi | annullate le nozze con Ross McCall | l’indiscrezione

(Di sabato 8 gennaio 2022) La vita sentimentale dinon è mai stata al centro del chiacchiericcio in rosa: l’attrice ha sempre mantenuto il massimo riserbo, scegliendo di non svelarsi più di tanto. Una decisione che l’ha premiata e che l’ha mostrata come una donna forte, indipendente, una professionista dal talento incredibile. Un’indiscrezione giunta da Diva e Donna, tuttavia, ha affermato che al momento lasarebbe tornata single: il matrimonio con l’attore scozzesesarebbe stato annullato.saltate: cos’è successo La proposta di matrimonio era arrivata nel 2021, proprio in occasione del 35esimo compleanno della. La coppia è ...

Advertising

ParliamoDiNews : Alessandra Mastronardi annulla il matrimonio: con Ross McCall è finita #alessandra #mastronardi #annulla… - Silvia_Mio86 : RT @lostthemoth: C'era una volta Studio Uno (2017) Con Alessandra Mastronardi, Diana del Bufalo e Giusy Buscemi Di Riccardo Donna . . Roma,… - lostthemoth : C'era una volta Studio Uno (2017) Con Alessandra Mastronardi, Diana del Bufalo e Giusy Buscemi Di Riccardo Donna .… - SimonaCroisette : RT @alemastronardif: NEWS: Il film TV 'Carla' con protagonista Alessandra Mastronardi è disponibile da oggi in tutte le librerie italiane!… - wonderlandH_ : Piangendo ripensando a L’Allieva, a Lino Guanciale e Pierpaolo Spollon insieme, a Alessandra Mastronardi contesa da… -

Ultime Notizie dalla rete : Alessandra Mastronardi

Gossip e TV

Colpo di scena nella vita privata di. L'attrice, volto di tante fiction e film di successo, sarebbe tornata single. Il condizionale è d'obbligo perché non è stata la diretta interessata a dare l'annuncio. A ...Raccolta fondi per portare cibo e vaccini ›è la nuova ambasciatrice dell'Unicef Obiettivo: sostenere cause diverse Non solo, perché nel corso del 2022 saranno previsti ...Colpo di scena nella vita privata di Alessandra Mastronardi. L’attrice, volto di tante fiction e film di successo, sarebbe tornata single. Il condizionale è d’obbligo perché non è stata la diretta int ...Torniamo con piacere a parlare di Can Yaman. Mentre l'amatissimo attore turco continua a promuovere (anche su Instagram) il 'suo' profumo, 'Can Yaman Mania', e a fare da testimonial alla casa di moda ...