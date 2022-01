VIDEO – Auto cannibalizzate, irruzione dei Carabinieri. Due arresti (Di venerdì 7 gennaio 2022) 25 Auto cannibalizzate, sette targhe provento di furto e due persone arrestate con l’accusa di riciclaggio. È il sostanzioso bilancio del blitz dei Carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano in Campania. I Militari hanno fatto irruzione in un terreno, un’area apparentemente abbandonata con uno stabile nascosto dalla vegetazione. Davanti allo stabile hanno subito notato un furgone risultato sotto sequestro. Decisi ad approfondire, i militari sono entrati nella struttura e hanno sorpreso i due mentre smontavano un’Auto. Attorno a loro e agli attrezzi utilizzati per ricavare i pezzi di ricambio, altre 24 vetture parzialmente “cannibalizzate” e 7 targhe, tutte oggetto di furto. I due sono finiti in manette e attendono giudizio nel carcere di Poggioreale. La Denuncia. Leggi su ladenuncia (Di venerdì 7 gennaio 2022) 25, sette targhe provento di furto e due persone arrestate con l’accusa di riciclaggio. È il sostanzioso bilancio del blitz deidella sezione radiomobile di Giugliano in Campania. I Militari hanno fattoin un terreno, un’area apparentemente abbandonata con uno stabile nascosto dalla vegetazione. Davanti allo stabile hanno subito notato un furgone risultato sotto sequestro. Decisi ad approfondire, i militari sono entrati nella struttura e hanno sorpreso i due mentre smontavano un’. Attorno a loro e agli attrezzi utilizzati per ricavare i pezzi di ricambio, altre 24 vetture parzialmente “” e 7 targhe, tutte oggetto di furto. I due sono finiti in manette e attendono giudizio nel carcere di Poggioreale. La Denuncia.

Advertising

Libero_official : Il #Covid ha affossato i consumi e devastato alcuni settori, come quello dell'auto. Ma #Lamborghini e #Ducati sono… - infoitinterno : Donna nuda lancia oggetti da balcone/ Video Catania, via Etnea: auto danneggiate - infoitinterno : Italia fuori di testa: a Catania donna nuda lancia di tutto dal balcone e danneggia le auto GUARDA IL VIDEO - mayabug2 : RT @Sicilianodoc7: Ore 11.30 via etnea #Catania Si presume che sia stato dovuto ad un attacco di nervi causa tradimento State attenti dove… - complottista12 : RT @Sicilianodoc7: Ore 11.30 via etnea #Catania Si presume che sia stato dovuto ad un attacco di nervi causa tradimento State attenti dove… -