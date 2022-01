Uncharted, Tom Holland: "Nato da una mia idea per una storia delle origini di James Bond" (Di venerdì 7 gennaio 2022) All'epoca di Spider-Man: Far from Home, Tom Holland aveva presentato l'idea per una storia delle origini di James Bond che si è poi trasformata in Uncharted. Tom Holland ha rivelato che l'idea alla base di Uncharted è nata da una sua proposta, respinta, per una storia delle origini di James Bond. Proposta confluita nell'adattamento dei popolare videogame con Mark wahlberg e Antonio Banderas. "Ho avuto un incontro, dopo o durante Spider-Man: Far from Home, con Sony per presentare questa idea di una storia su un giovane James Bond che mi era venuta in ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 7 gennaio 2022) All'epoca di Spider-Man: Far from Home, Tomaveva presentato l'per unadiche si è poi trasformata in. Tomha rivelato che l'alla base diè nata da una sua proposta, respinta, per unadi. Proposta confluita nell'adattamento dei popolare videogame con Mark wahlberg e Antonio Banderas. "Ho avuto un incontro, dopo o durante Spider-Man: Far from Home, con Sony per presentare questadi unasu un giovaneche mi era venuta in ...

Advertising

Nerdream_it : Piccolo '#incidente di percorso' in alta quota per #NathanDrake aka #TomHolland, in #Uncharted il #film! Il #video… - Screenweek : Total Film ha svelato due nuove foto ufficiali di #Uncharted con #TomHolland nel ruolo di Nathan Drake e #SophiaAli… - Think_movies : “Uncharted”: Due Nuove Immagini del film con Tom Holland al cinema il 17 febbraio 2022 - GianlucaOdinson : Uncharted: la prima spericolata clip del film con Tom Holland - GianlucaOdinson : Uncharted – Tom Holland nelle nuove foto ufficiali -