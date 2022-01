Uccisero afroamericano in Georgia, in 3 condannati all’ergastolo (Di venerdì 7 gennaio 2022) I tre uomini giudicati colpevoli per l'uccisione del giovane afroamericano Ahmaud Arbery, sono stati condannati all'ergastolo dalla corte superiore della Georgia. Arbery, 25 anni, fu inseguito e ucciso il 23 febbraio 2020, mentre faceva jogging a Brunswick, in Georgia.A due dei tre condannati, Travis e Greg McMichael, padre e figlio di 65 e 35 anni, e' stata vietata la possibilita' di chiedere la liberta' condizionale. Anche al loro vicino di casa, William Bryan, 51 anni, il terzo imputato che aveva ripreso col cellulare la scena della sparatoria, e' stato comminato l'ergastolo ma potra' chiedere la condizionale. Il caso Arbery scatenò molte proteste in Georgia, tanto da divenire uno dei simboli della lotta del movimento Black Lives Matter. Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 7 gennaio 2022) I tre uomini giudicati colpevoli per l'uccisione del giovaneAhmaud Arbery, sono statiall'ergastolo dalla corte superiore della. Arbery, 25 anni, fu inseguito e ucciso il 23 febbraio 2020, mentre faceva jogging a Brunswick, in.A due dei tre, Travis e Greg McMichael, padre e figlio di 65 e 35 anni, e' stata vietata la possibilita' di chiedere la liberta' condizionale. Anche al loro vicino di casa, William Bryan, 51 anni, il terzo imputato che aveva ripreso col cellulare la scena della sparatoria, e' stato comminato l'ergastolo ma potra' chiedere la condizionale. Il caso Arbery scatenò molte proteste in, tanto da divenire uno dei simboli della lotta del movimento Black Lives Matter.

