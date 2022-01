Tuanzebe Napoli | cifre e formula dell’accordo con lo United

(Di venerdì 7 gennaio 2022), confermato l’affare che porterà il difensore in azzurro: ecco ledel suo trasferimento in Italia Axelè un nuovo giocatore del. Il club rileva il difensore dal Manchester, detentore del cartellino, che lo ha richiamato dal prestito all’Aston Villa prima di girarlo agli azzurri. Come riferito da Fabrizio Romano, l’affare si è completato sulla base di un prestito oneroso fino a giugno, con i partenopei che verseranno 600mila euro di base più eventuali altri 600mila a seconda dei bonus raggiunti. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Il difensore è ufficialmente un giocatore azzurro. Il primo rinforzo per Spalletti, che spera di averlo a disposizione già contro la Samp Axelè ufficialmente un giocatore deldi Luciano Spalletti. Il presidente del club, Aurelio De Laurentiis, lo ha salutato su Twitter. Il tweet di benvenuto canonico è arrivato. L'ex ...al?/ Calciomercato news: trovata l'intesa economica con lo United!Adesso è ufficiale, Axel Tuanzebe è un nuovo giocatore del Napoli, stamattina è stato depositato il contratto in Lega e poco fa ad annunciarlo è stato il presidente De Laurentiis su Twitter: “Benvenut ...Il club azzurro ha ufficialmente depositato il contratto del difensore, che ieri ha svolto le visite mediche in Italia, in Lega Calcio. Arriva dal Manchester United a titolo temporaneo.