Napoli e Parma allo scambio documenti per Costa (Di venerdì 7 gennaio 2022) Napoli e Parma sono allo scambio di documenti per l’esterno Costa: successivamente visite e firme per l’esterno in crociato Il Napoli e il Parma dopo aver trovato l’accordo per Filippo Costa sono allo scambio di documenti. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’esterno andrà al Parma e firmerà il contratto nelle prossime ore. Le due società hanno trovato l’accordo per il prestito. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 7 gennaio 2022)sonodiper l’esterno: successivamente visite e firme per l’esterno in crociato Ile ildopo aver trovato l’accordo per Filipposonodi. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’esterno andrà ale firmerà il contratto nelle prossime ore. Le due società hanno trovato l’accordo per il prestito. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

sscalcionapoli1 : Venerato: “Costa del Napoli in prestito al Parma con diritto di riscatto” - CalcioNews24 : Scambio di documenti fra #Napoli e #Parma per #Costa ?? - susydigennaro : RT @napolimagazine: SKY - Parma, chiusa la trattativa per Costa, scambio di documenti con il Napoli, la formula - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY - Parma, chiusa la trattativa per Costa, scambio di documenti con il Napoli, la formula - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY - Parma, chiusa la trattativa per Costa, scambio di documenti con il Napoli, la formula -