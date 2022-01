Moviola Serie A | in Juve - Napoli mancano due rigori Giua inadeguato in Lazio - Empoli

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Lagara per gara della 20esima giornata diA da Samp - Cagliari ,fino a. Leggi qui per ladi Milan - Roma ...

Advertising

sportli26181512 : Milan-Roma, caos tra risse e gialli. Mani di Mertens, dubbio rigore ma la Var tace: Milan-Roma, caos tra risse e gi… - Gazzetta_it : Serie A, la #moviola di Milan-Roma e JuventusNapoli - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: #MilanRoma 3-1, la #moviola di @Gazzetta_it: #Chiffi aiutato dal #VAR | @SerieA #News - #Calcio #SerieA #SerieATIM @acmil… - PianetaMilan : #MilanRoma 3-1, la #moviola di @Gazzetta_it: #Chiffi aiutato dal #VAR | @SerieA #News - #Calcio #SerieA #SerieATIM… - sportface2016 : #JuventusNapoli, #Mertens tocca di mano in area: era rigore, non se ne accorge nessuno -

Ultime Notizie dalla rete : Moviola Serie

Lagara per gara della 20esima giornata diA da Samp - Cagliari , Lazio - Empoli fino a Juve - Napoli . Leggi qui per ladi Milan - Roma ...Ladi Milan - Roma e Juventus - Napoli: MILAN - ROMA (Chiffi) ? Otto ammonizioni e, in due casi, secondi gialli che hanno portato alle espulsioni di Karsdorp e Mancini: la gestione di Chiffi non ...Gli episodi chiave di tutte le gare della 20esima giornata di campionato, da Samp-Cagliari fino al big match dello Stadium ...Gli episodi chiave di tutte le gare della 20esima giornata di campionato, da Samp-Cagliari fino al big match dello Stadium ...