Milano, almeno 5 le ragazze aggredite in piazza Duomo a Capodanno: «Fatto gravissimo e senza precedenti» (Di venerdì 7 gennaio 2022) L’accusa è di violenza sessuale di gruppo, perché gli atti sono stati commessi da giovani che hanno agito con modalità da branco. Analogie con i fatti di Colonia nel 2016 Leggi su corriere (Di venerdì 7 gennaio 2022) L’accusa è di violenza sessuale di gruppo, perché gli atti sono stati commessi da giovani che hanno agito con modalità da branco. Analogie con i fatti di Colonia nel 2016

