Milan-Roma 3-1, Barigelli: “Per lo Scudetto sarà derby” | VIDEO (Di venerdì 7 gennaio 2022) Stefano Barigelli, direttore de 'La Gazzetta dello Sport', ha parlato così di Milan-Roma e delle altre gare della 20^ giornata di Serie A Leggi su pianetamilan (Di venerdì 7 gennaio 2022) Stefano, direttore de 'La Gazzetta dello Sport', ha parlato così die delle altre gare della 20^ giornata di Serie A

Advertising

AntoVitiello : Tornando alla cronaca di #MilanRoma: da segnalare il lancio di petardi da parte dei tifosi della Roma verso il seco… - AntoVitiello : Il #Milan oggi non diramerà la lista dei convocati per la sfida contro la #Roma - acmilan : ? Find out what stats stand out from #MilanRoma ?? - gilnar76 : Tonali domina il centrocampo della Roma: ieri uno dei migliori in campo #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan - giorgiogaias : RT @86_longo: Milan più forte delle assenze, flop Mourinho. Tonali sempre più in crescita, che portiere Maignan. Bene Smalling nella Roma -