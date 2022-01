Lotteria Italia | centomila euro a Taranto | nove premi da ventimila in Puglia ELENCO BIGLIETTI VINCENTI Ad Andria | Bari | Bitonto | Cerignola | Fasano | Lucera | Monopoli | Monteroni di Lecce e Polignano a Mare

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Un bacetto dalla fortuna allain ogni provincia, sia pure non quelli milionari della. Capofilapoidi. Di seguito in formato pdf l’dei(fonte adm.it): 07012022completoL'articoloda ...

Il Lazio baciato dalla dea della fortuna Finisco nel Lazio tre dei cinque premi di prima categoria della. Ecco tutti i premi nel dettaglio. Il primo premio della2021 da 5 milioni di euro è stato venduto a Roma, Serie T 018060 Il secondo premio della2021 ...Firenze, 7 gennaio 2022 - La fortuna dellaha dispensato qualche bacio anche alla Toscana . Nessuna vincita strepitosa, ma qualche premio è arrivato anche nella nostra regione. Si tratta di premi di terza categoria (biglietti ...Nell’estrazione dei premi di seconda categoria uscito nel capoluogo uno dei biglietti da 100 milioni della Lotteria Italia ...Le dea bendata fa capolino anche in Ciociaria. La lotteria Italia ha regalato premi per sessantamila euro abbinati a biglietti venduti in provincia di Frosinone. Ecco serie e numero dei biglietti fort ...