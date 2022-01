Kazakistan in rivolta per il prezzo del gas, ma è l’eredità sovietica a pesare come un macigno (Di venerdì 7 gennaio 2022) La rivolta era nell’aria. L’aumento delle tariffe del gas, del Gpl in particolare, si è presentato come il casus belli perfetto. Viaggiando in Kazakistan non era difficile leggere sui volti della gente l’imbarazzo verso una classe dirigente obsoleta. Nel paese euroasiatico ogni cosa ruota intorno alla galassia Nazarbayev, un clan che fa capo al vecchio leone Nursultan, oggi ultraottantenne, rimasto aggrappato al potere dal 1991, anno dell’indipendenza dall’ex Unione sovietica, al marzo del 2019, momento della sua abdicazione in favore del “delfino” Kassym-Jomart Tokayev. Non le parole ma i volti. Non è facile per un kazako lasciarsi andare con uno straniero, ancor più se occidentale, che fa domande sulla condizione politica o sociale del paese. Si fa fatica a vincere il sospetto di essere ascoltati da orecchie ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 gennaio 2022) Laera nell’aria. L’aumento delle tariffe del gas, del Gpl in particolare, si è presentatoil casus belli perfetto. Viaggiando innon era difficile leggere sui volti della gente l’imbarazzo verso una classe dirigente obsoleta. Nel paese euroasiatico ogni cosa ruota intorno alla galassia Nazarbayev, un clan che fa capo al vecchio leone Nursultan, oggi ultraottantenne, rimasto aggrappato al potere dal 1991, anno dell’indipendenza dall’ex Unione, al marzo del 2019, momento della sua abdicazione in favore del “delfino” Kassym-Jomart Tokayev. Non le parole ma i volti. Non è facile per un kazako lasciarsi andare con uno straniero, ancor più se occidentale, che fa domande sulla condizione politica o sociale del paese. Si fa fatica a vincere il sospetto di essere ascoltati da orecchie ...

