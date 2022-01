Inter, giornata importante per Dzeko: tampone decisivo per tornare in campo (Di venerdì 7 gennaio 2022) Nella giornata odierna, Dzeko effettuerà un nuovo tampone. In caso di negatività potrà tornare in campo giornata importante per Edin Dzeko. L’attaccante ex Roma si sottoporrà infatti oggi – assieme agli altri positivi Satriano e Cordaz – al tampone decisivo per capire se sia negativizzato dal Covid. Oggi la squadra nerazzurra torna al lavoro ad Appiano Gentile, ed il tecnico Inzaghi freme per avere a disposizione quanti più giocatori possibili. Dopo l’isolamento di questi giorni, il bosniaco spera di ricevere una buona notizia: anche partire dalla panchina contro la Lazio sarebbe una vittoria per l’attaccante nerazzurro. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’Inter SU Inter NEWS ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 7 gennaio 2022) Nellaodierna,effettuerà un nuovo. In caso di negatività potràinper Edin. L’attaccante ex Roma si sottoporrà infatti oggi – assieme agli altri positivi Satriano e Cordaz – alper capire se sia negativizzato dal Covid. Oggi la squadra nerazzurra torna al lavoro ad Appiano Gentile, ed il tecnico Inzaghi freme per avere a disposizione quanti più giocatori possibili. Dopo l’isolamento di questi giorni, il bosniaco spera di ricevere una buona notizia: anche partire dalla panchina contro la Lazio sarebbe una vittoria per l’attaccante nerazzurro. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’SUNEWS ...

