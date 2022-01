Incidente stradale a Monteforte Irpino | tre auto coinvolte e un ferito

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Av) – Alle ore 18’30 di oggi 7 gennaio, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti a, in via Taverna Campanile, per unche ha vistotrevetture. A bordo delle stesse 5 persone di cui una rimaneva ferita e veniva trasportata dai sanitari del 118 intervenuti presso l’ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso. I veicoli incidentati sono stati messi in sicurezza. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

In via dell'Agricoltura (qualche centinaio di metri dopo il centro revisioni auto in direzione Ceriale), per cause ancora da chiarire i due veicoli si sono scontrati, unche è ...mortale oggi, sulla SS166, tra Capaccio Paestum e Roccadaspide. Per cause da accertare, infatti, una Fiat Punto si è scontrata con un furgone: ad avere la peggio, il conducente dell'auto. Il ...Alle ore 18:30 di oggi 7 gennaio, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti a Monteforte Irpino, in via Taverna Campanile, per un incidente stradale che ha visto coinvolte tre autovetture. A bor ...MARIGLIANO – Padre e figlio sono rimasti feriti in uno spaventoso incidente avvenuto nella tarda mattinata di oggi in via Ponte dei Cani a Marigliano, lungo la strada che collega Acerra ai paesi dell’ ...