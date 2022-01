I vecchi democristiani, al centro per sempre (Di venerdì 7 gennaio 2022) Sono stato tutti esponenti di spicco della Democrazia cristiana e, con alterne vicende personali, ne hanno seguito il crollo e i tentativi di rinascita. Oggi - qualcuno anche oltre i 90 anni - si rimettono in gioco, generosamente. E tengono a battesimo nuove (?) formazioni. Obiettivo: quell’area né di destra né di sinistra. Hanno un’ostinazione romantica che commuove, i vedovi democristiani. Al pari di Orfeo, alla ricerca della sua adorata Euridice, da anni scendono nel regno degli inferi (politici) con la speranza di restituire alla vita la Democrazia cristiana. Ma da quei luoghi oscuri riportano indietro solo sospiri, nostalgia e, quando capita, suggestioni di nuovi partitini. Che sono come le storielle dopo il divorzio dal grande amore: buone al massimo per una notte. L’ultimo a provare la resurrezione è «’o Ministro» per antonomasia, Paolo Cirino Pomicino. Regista ... Leggi su panorama (Di venerdì 7 gennaio 2022) Sono stato tutti esponenti di spicco della Democrazia cristiana e, con alterne vicende personali, ne hanno seguito il crollo e i tentativi di rinascita. Oggi - qualcuno anche oltre i 90 anni - si rimettono in gioco, generosamente. E tengono a battesimo nuove (?) formazioni. Obiettivo: quell’area né di destra né di sinistra. Hanno un’ostinazione romantica che commuove, i vedovi. Al pari di Orfeo, alla ricerca della sua adorata Euridice, da anni scendono nel regno degli inferi (politici) con la speranza di restituire alla vita la Democrazia cristiana. Ma da quei luoghi oscuri riportano indietro solo sospiri, nostalgia e, quando capita, suggestioni di nuovi partitini. Che sono come le storielle dopo il divorzio dal grande amore: buone al massimo per una notte. L’ultimo a provare la resurrezione è «’o Ministro» per antonomasia, Paolo Cirino Pomicino. Regista ...

Spartaco1950 : Ecco dove Rotondi dà il meglio di sé. Nell'accompag are i vecchi democristiani è insuperabile,un perfetto famiglio.… - eleaugusta : RT @TSconti: @gasparripdl La fine di @GiovanniToti Più commenti negativi che like Vecchi democristiani, ma di quelli della peggiore risma… - MainiPiero : @barrymansixty1 @marianski65 ma come si fa a puntare tutto tutto sui vaccini senza renderli obbligatori per tutti e… - giallideilimoni : @EnricoLetta Enrico, per il Quirinale e l'eventuale nuovo governo bisogna puntare sui vecchi amici democristiani: P… - jobwithinternet : RT @TSconti: @gasparripdl La fine di @GiovanniToti Più commenti negativi che like Vecchi democristiani, ma di quelli della peggiore risma… -