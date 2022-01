GF Vip, Katia Ricciarelli: “Giacomo Urtis? E’ una donna!” (Di venerdì 7 gennaio 2022) Continua ad essere fortemente contestata Katia Ricciarelli per la sua condotta infuocata assunta al Gf vip. Dopo aver rivolto parole al veleno a Lulù Hailé Sélassié, in queste ore la soprano fa discutere anche per una battuta registrata nella Casa sul conto di Giacomo Urtis, inerente alla sua omosessualità. L’ennesimo sfondone per la soprano, non solo a detta dei telespettatori, ma anche per alcuni ex gieffini vip, che non a caso minacciano di protestare prossimamente nello studio del reality. GF Vip 6, uno sponsor interviene sui social e fa nera Katia Ricciarelli Man mano anche gli sponsor si dissociano dai comportamenti della soprano e uno di loro è intervenuto con un post di fuoco ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 7 gennaio 2022) Continua ad essere fortemente contestataper la sua condotta infuocata assunta al Gf vip. Dopo aver rivolto parole al veleno a Lulù Hailé Sélassié, in queste ore la soprano fa discutere anche per una battuta registrata nella Casa sul conto di, inerente alla sua omosessualità. L’ennesimo sfondone per la soprano, non solo a detta dei telespettatori, ma anche per alcuni ex gieffini vip, che non a caso minacciano di protestare prossimamente nello studio del reality. GF Vip 6, uno sponsor interviene sui social e fa neraMan mano anche gli sponsor si dissociano dai comportamenti della soprano e uno di loro è intervenuto con un post di fuoco ...

