De Luca non riapre scuole elementari e medie: 'Chiuse tutto gennaio' (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il decreto, che ha incassato l'unanimità del Consiglio dei ministri, è pronto ad essere pubblicato in Gazzetta e il Governo è quindi deciso a far valere la sua linea: l'obiettivo delle misure ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il decreto, che ha incassato l'unanimità del Consiglio dei ministri, è pronto ad essere pubblicato in Gazzetta e il Governo è quindi deciso a far valere la sua linea: l'obiettivo delle misure ...

Advertising

repubblica : Covid, De Luca. 'In Campania non apriremo le scuole elementari e medie il 10 gennaio' [di Antonio di Costanzo] - HuffPostItalia : De Luca non riapre scuole elementari e medie: 'Chiuse tutto gennaio' - GiovaAlbanese : #Juventus | Paulo #Dybala ha svolto l’intero allenamento in gruppo, mentre #KaioJorge e Luca #Pellegrini non si son… - Corriere : De Luca: «Il 10 gennaio non riapriamo le scuole elementari e le medie in Campania» - ilrestodite : @aler06 Al momento le scuole, oltre i luoghi di lavoro e i mezzi pubblici, sono il massimo veicolo di contagio. Que… -