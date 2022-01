Dakar 2022, Joan Barreda: “Sento molto dolore, l’obiettivo è rimanere in gara il più a lungo possibile” (Di venerdì 7 gennaio 2022) Joan Barreda potrebbe non riuscire a terminare la Dakar 2022. Il veterano spagnolo, a segno nella quarta tappa, è stato vittima di una brutta caduta nel cuore della quinta tappa, la prima delle due frazioni ad anello che si sono tenute nei pressi di Riyadh. La capitale dell’Arabia Saudita ha accolto nel peggiore dei modi l’iberico che ha preso regolarmente parte alla competizione odierna, sospesa anticipatamente per ragioni di sicurezza. Le moto ed i quad sono stati fermati dopo metà prova, la classifica è stata calcolata al riferimento del 101° chilometro. Il nativo di Torreblanca ha dichiarato alla stampa come riporta ‘Motorsport.com’: “l’obiettivo è quello di provare a continuare la gara, Sento parecchio dolore. La situazione è delicata nelle zone ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 gennaio 2022)potrebbe non riuscire a terminare la. Il veterano spagnolo, a segno nella quarta tappa, è stato vittima di una brutta caduta nel cuore della quinta tappa, la prima delle due frazioni ad anello che si sono tenute nei pressi di Riyadh. La capitale dell’Arabia Saudita ha accolto nel peggiore dei modi l’iberico che ha preso regolarmente parte alla competizione odierna, sospesa anticipatamente per ragioni di sicurezza. Le moto ed i quad sono stati fermati dopo metà prova, la classifica è stata calcolata al riferimento del 101° chilometro. Il nativo di Torreblanca ha dichiarato alla stampa come riporta ‘Motorsport.com’: “è quello di provare a continuare laparecchio. La situazione è delicata nelle zone ...

