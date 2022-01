Covid Italia, Pregliasco: “Servono ritorno a Dad e lockdown mirati” (Di venerdì 7 gennaio 2022) “Vista la situazione potrebbe essere necessario immaginare qualche misura più stringente tra cui il ritorno a scuola in dad invece che in presenza e una serie di interventi, tra cui anche dei lockdown, magari mirati sui territori messi peggio”. Lo dice all’Adnkronos Salute il virologo Fabrizio Pregliasco, docente dell’università Statale di Milano. Insomma le misure messe in campo, secondo l’esperto, “non sono sufficientemente incisive” perché si abbia un effetto immediato che freni la corsa dei contagi. Ma cos’è che non ha funzionato, è colpa dei vaccini? “No – risponde netto il virologo – il problema è la diffusività e la contagiosità della variante Omicron. Il vaccino perde un po’ la capacità di evitare l’infezione ma comunque – sottolinea – ci sta garantendo un decorso più tranquillo nella maggior parte dei casi, ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 7 gennaio 2022) “Vista la situazione potrebbe essere necessario immaginare qualche misura più stringente tra cui ila scuola in dad invece che in presenza e una serie di interventi, tra cui anche dei, magarisui territori messi peggio”. Lo dice all’Adnkronos Salute il virologo Fabrizio, docente dell’università Statale di Milano. Insomma le misure messe in campo, secondo l’esperto, “non sono sufficientemente incisive” perché si abbia un effetto immediato che freni la corsa dei contagi. Ma cos’è che non ha funzionato, è colpa dei vaccini? “No – risponde netto il virologo – il problema è la diffusività e la contagiosità della variante Omicron. Il vaccino perde un po’ la capacità di evitare l’infezione ma comunque – sottolinea – ci sta garantendo un decorso più tranquillo nella maggior parte dei casi, ...

Advertising

Adnkronos : #ObbligoVaccinale Italia, Johnson: 'Gb dice no a coercizione'. #Covid. - RaiNews : I passeggeri partiti da Milano sono stati tutti sottoposti a tampone appena atterrati ad Amritsar, nel nord del pae… - CarloVerdelli : La bella politica, proprio. Invece di ricompattarsi per la micidiale offensiva del Covid, il governo si sparpaglia.… - Scisciano : Campania, Covid. Ospedali in affanno. Pellegrino (IV): “Scongiurare chiusura chirurgie, in aumento morti per tumore… - iconanews : Covid: Grillo, puntare tutto sulle vaccinazioni non basta -