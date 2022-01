Covid: a Genova boom di richieste per micro asili (Di venerdì 7 gennaio 2022) Si chiamano 'Tagesmutter', letteralmente significa "mamme di giorno": si tratta di professioniste riconosciute dal Ministero dello Sviluppo Economico che accolgono nella propria abitazione un massimo ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 7 gennaio 2022) Si chiamano 'Tagesmutter', letteralmente significa "mamme di giorno": si tratta di professioniste riconosciute dal Ministero dello Sviluppo Economico che accolgono nella propria abitazione un massimo ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Genova Covid: a Genova boom di richieste per micro asili Una sorta di servizio a metà tra micro - asilo e babysitteraggio che sta crescendo in epoca covid. A Genova ce ne sono circa venti gestite dalla Cooperativa Tagesmutter Arcobaleno di Cristina ...

Scuola, i presidi liguri chiedono un rientro con servizi sospesi o ridotti Il provveditore: "Mi sembra ragionevole" "Con il rientro a scuola il 10 gennaio alcuni presidi di Genova e Savona ci hanno segnalato che a causa della pandemia covid valuteranno una riduzione del ...

Covid: a Genova boom di richieste per micro asili - Cronaca ANSA Nuova Europa Coronavirus, Bassetti: “Positivo asintomatico vaccinato dovrebbe essere libero di giocare” Secondo il noto medico ligure: “Chi ha due o tre dosi di vaccino, se risulta asintomatico, dovrebbe essere libero di svolgere il proprio lavoro” Il direttore dell’Unità Operativa Clinica Malattie Infe ...

Quali ostacoli sta incontrando la pillola anti Covid in Italia? Dal 4 gennaio le regioni italiane stanno ricevendo la pillola anti Covid di Merck, ma all’orizzonte sembrano esserci difficoltà per il farmaco ...

