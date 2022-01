Chiara Ferragni lancia l’allarme sulla calza della Befana a suo nome: “Non compratela” (Di venerdì 7 gennaio 2022) Brutte notizie per i fedeli sostenitori di Chiara Ferragni, una tra gli influencer italiani più influenti nel mondo. In concomitanza con l’Epifania, la stessa influencer cremonese ha lanciato un’allerta ai fan e non, invitando tutti a non acquistare la calza della Befana messa in commercio con il suo nome. Tra le annesse motivazioni legate al suo avviso, la Ferragni ha definito il prodotto natalizio “tossico”. Chiara Ferragni protagonista dell’Epifania: la questione Reduce dalla rinuncia delle vacanze natalizie, maturata in seguito alla sua riscontrata positività al Coronavirus, Chiara Ferragni è tornata al centro dell’attenzione mediatica nelle ore segnate dall’Epifania. Questo per un ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 7 gennaio 2022) Brutte notizie per i fedeli sostenitori di, una tra gli influencer italiani più influenti nel mondo. In concomitanza con l’Epifania, la stessa influencer cremonese hato un’allerta ai fan e non, invitando tutti a non acquistare lamessa in commercio con il suo. Tra le annesse motivazioni legate al suo avviso, laha definito il prodotto natalizio “tossico”.protagonista dell’Epifania: la questione Reduce dalla rinuncia delle vacanze natalizie, maturata in seguito alla sua riscontrata positività al Coronavirus,è tornata al centro dell’attenzione mediatica nelle ore segnate dall’Epifania. Questo per un ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Fedez ha i primi sintomi del Covid: 'Non sento più odori e sapori' | Chiara Ferragni intanto è negativa #fedez… - itmynotebook : Luis Sal è per Fedez quell'amichetto che la mamma invita in tutte le vacanze per farti andare più volentieri. In qu… - freelikewave : seguendo chiara ferragni ho capito che tutte quelle cose da ricchi dei film esistono davvero e non sono invenzioni,… - VelvetMagIta : Calza della #Befana di #ChiaraFerragni? Lei lancia l’allarme: “È fake, non compratela” #VelvetMag #Velvet - Frances37925277 : @brekbia @AuroraMorgavi Che ritardo mentale hai? Chiara ferragni ha un brand a livello mondiale. Soleil cosa tiene? -