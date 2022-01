Carnevale di Venezia 2022 si farà? Gli hacker hanno colpito

Leggi su viagginews

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Polemiche e attacchiper ildi: richieste di bitcoin agli utenti e possibile cancellazione. Sembrerebbe che non sia l’anno fortunato per ildi. Non solo un attaccoinatteso è stato quello avvenuto nei profili social di1600 e deldi, ma anche un possibile slittamento all’estate, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com