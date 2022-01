Belen, vacanza con Soledad Fandiño e Lucas Langelotti: Antonino dov’è? (Di venerdì 7 gennaio 2022) Per Belen Rodriguez, vacanze in Sud America: Soledad Fandiño e Lucas Langelotti con lei, la showgirl sorpresa con due carissimi amici. Novità importanti per Belen Rodriguez, che da qualche giorno è in vacanza in Sud America, lontana dunque dagli impegni nel nostro Paese e soprattutto da Antonino Spinalbese. Tra i due ci sarebbe stata una rottura e quello che si presume sia ormai l’ex compagno della showgirl è rimasto in Italia insieme a Luna Marì, figlia della coppia nata lo scorso luglio. (screenshot video)I due sembrano essere sempre più distanti, mentre chi non fa mai mancare il proprio affetto e la propria vicinanza alla showgirl e modella è una sua carissima amica, ovvero Patrizia Griffini, partita con lei. Si tratta di una ex ... Leggi su ck12 (Di venerdì 7 gennaio 2022) PerRodriguez, vacanze in Sud America:con lei, la showgirl sorpresa con due carissimi amici. Novità importanti perRodriguez, che da qualche giorno è inin Sud America, lontana dunque dagli impegni nel nostro Paese e soprattutto daSpinalbese. Tra i due ci sarebbe stata una rottura e quello che si presume sia ormai l’ex compagno della showgirl è rimasto in Italia insieme a Luna Marì, figlia della coppia nata lo scorso luglio. (screenshot video)I due sembrano essere sempre più distanti, mentre chi non fa mai mancare il proprio affetto e la propria vicinanza alla showgirl e modella è una sua carissima amica, ovvero Patrizia Griffini, partita con lei. Si tratta di una ex ...

