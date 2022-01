Aka7even | arriva una clamorosa beffa per l’artista | fan stizziti

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Il protagonista della passata stagione di Amici ha ricevuto una notizia poco bella. Anche i suoi fan non l’hanno presa molto bene. La FIMI – Federazione dell’Industria Musicale Italiana -, ha da poco pubblicato le classifiche di fine 2021 con gli album e i singoli più venduti. Non c’è stato alcun capovolgimento di fronte né L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

carla7even : @introversa_atra Perché dopo arriva....che ne so.... Aka7even ?????? ha sparato un nome a caso ???? - sophia23s1 : “Perché dopo sa che arriva Aka 7even” #aka7even -

Ultime Notizie dalla rete : Aka7even arriva

Inews24

Ad Amici 20 fu di Sangiovanni il primo disco di platino, seguito successivamente anche da. Il bel percorso dei talenti di quest'anno potrebbe presto portargli nuove certificazioni.Tra quota 16,00 e 19,00 si collocano, Michele Bravi, Ana Mena, Le Vibrazioni, Giusy Ferreri e Massimo Ranieri, mentre sifino a 26,00 per Gianni Morandi, Giovanna Truppi e Dargen D'...Amici 21, è di LDA il primo disco di platino di quest'anno: i dettagli Amici 21 ha raggiunto un importante traguardo: il primo disco di platino dell'anno ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Per quanto riguarda la ...