Un posto al sole: Riccardo è disperatissimo (Di giovedì 6 gennaio 2022) Le Anticipazioni della Puntata di Un posto al sole in onda il 6 gennaio rivelano che il Crovi sta provando a riconquistare la fiducia della Graziani junior. Riccardo in crisi con rossellaUna nuova puntata attende i fan di Un posto al sole. Le anticipazioni ci fanno sapere che Riccardo sta tentando in ogni modo di riconquistare Rossella, dopo averla delusa nel loro breve viaggio di Natale. Intanto, l’Altieri ha smascherato il giovane Del Bue ed è amareggiata. Renato, invece, sta giocando una particolare partita a scacchi con Raffaele: chi vincerà tra i due? Leggiamo insieme i dettagli dell’episodio. Riccardo ci riprova con Rosella, Speranza scopre il tradimento di Vittorio Leggi anche Rubinetto: Come eliminare il calcare velocemente ed in modo ... Leggi su formatonews (Di giovedì 6 gennaio 2022) Le Anticipazioni della Puntata di Unalin onda il 6 gennaio rivelano che il Crovi sta provando a riconquistare la fiducia della Graziani junior.in crisi con rossellaUna nuova puntata attende i fan di Unal. Le anticipazioni ci fanno sapere chesta tentando in ogni modo di riconquistare Rossella, dopo averla delusa nel loro breve viaggio di Natale. Intanto, l’Altieri ha smascherato il giovane Del Bue ed è amareggiata. Renato, invece, sta giocando una particolare partita a scacchi con Raffaele: chi vincerà tra i due? Leggiamo insieme i dettagli dell’episodio.ci riprova con Rosella, Speranza scopre il tradimento di Vittorio Leggi anche Rubinetto: Come eliminare il calcare velocemente ed in modo ...

Advertising

nonciriescopiu : @voglioilnulla Ma se anche ieri ha detto a katia che non andava bene quello che diceva, e ricordiamoci che in salon… - Giancarlo_Core : @QLexPipiens Stavo pensando di emigare in un posto più sicuro al riparo da questa follia Sarà difficilissimo: un po… - 3Mastri : @DioBenedicaMe Ma non sarebbe molto più semplice se Federica andasse a dormire nella stanza di Sole al posto di Alessandro? - prudenzia7 : @vippona_ a casa mia il letto è sacro! ci dorme solo chi voglio io. e poi Sole se ne dovrebbe andare proprio per fa… - NotConventionl3 : RT @catiuz92: La stanza del sole è dal 1° giorno stata scelta da Soleil, con Tommaso e Gianmaria (rimasto senza posto) Una settimana dopo… -