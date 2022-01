Stage 5 Dakar | vincono Lategan e Price | 2° Petrucci

(Di giovedì 6 gennaio 2022) La5 è stata lunga 348 chilometri e abbiamo visto la terza speciale ad anello di questa edizione della. Nella categoria “Auto” Henksu Toyota Hilux ha vinto la5 in 3 ore, 53 minuti e 28 secondi con quasi 2 minuti di vantaggio su Sebastian Loeb e Lucio Alvazer in L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::2022, seconda tappa: Loeb batte Al-Attiyah, ma quest’ultimo resta al comando2022, terza tappa: Sainz vince, problemi per Loeb Barreda vince la quarta tappa dellain Moto, nelle Auto vince Al-Attiyah Parco Valentino 2019, l’evento automotive per eccellenza Valtteri Bottas vince in Russia la gara di F1: ecco la classifica Orari GP ...

Advertising

Petrolhead__Com : RT @vitasportivait: #Dakar ?? | Danilo Petrucci ????, dopo il 3º posto ottenuto nella Stage 4, alza ancora l’asticella e chiude 2º nella Stage… - Maverik_Off : RT @vitasportivait: #Dakar ?? | Danilo Petrucci ????, dopo il 3º posto ottenuto nella Stage 4, alza ancora l’asticella e chiude 2º nella Stage… - leopnd1 : @tobyprice87 vince il 5° stage nel quale è successo di tutto! Alla fine 4:14min di vantaggio per l’australiano su… - FTraiettoria : Lategan e Price vincono la Stage 5 della Dakar, 2° Petrucci! Sainz “salvato” da Peterhansel Scritto da Stefano Nic… - Canta237 : RT @LiveGPit: #Dakar2022 Moto, stage 5: Toby Price si prende la tappa, Petrucci secondo ??? @Canta237 -

Ultime Notizie dalla rete : Stage Dakar

Loha visto dettare legge a lungo l'australiano Daniel Sanders (Gas Gas Factory) ma, dopo aver ... ha chiuso in grande crescita, confermandosi ormai una realtà della. Terza posizione per il ...Solo al quartoDanilo Petrucci aveva accarezzato il primo podio nella, dopo aver passato gran parte della prova nelle posizioni di testa, ma successivamente gli è stata inflitta una penalità. Ai cinque ...Tra rotture, danni e aiuti ai compagni di squadra, oggi la Dakar 2022 non si è fatta mancare niente per le auto alla quinta tappa a Riyadh. A vincere è stato ...Lategan soffre con la sua portiera che non si chiude, ma vince comunque la tappa davanti a Sébastien Loeb. Il francese del team BRX recupera 3 minuti ad Al-Attiyah. Giornata difficile per Audi.