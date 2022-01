Rientro a scuola, anche i genitori sono preoccupati: “Caos quarantene e disparità del diritto allo studio” (Di giovedì 6 gennaio 2022) "Come associazione di genitori, esprimiamo preoccupazione per le decisioni sulla scuola approvate dal Consiglio dei Ministri di ieri, 5 gennaio 2022, per fronteggiare l’emergenza Covid-19". Lo dice Chiara Iannarelli, presidente dell'associazione Articolo 26. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 6 gennaio 2022) "Come associazione di, esprimiamo preoccupazione per le decisioni sullaapprovate dal Consiglio dei Ministri di ieri, 5 gennaio 2022, per fronteggiare l’emergenza Covid-19". Lo dice Chiara Iannarelli, presidente dell'associazione Articolo 26. L'articolo .

Advertising

petergomezblog : Rientro a scuola, mini-vertice con Draghi poi Bianchi vede i sindacati: “Nessun rinvio”. Cgil e Uil: “Silenzio sull… - Corriere : Rientro in classe: nuove regole. Per medie e superiori Dad al terzo contagio solo per i non vaccinati - Agenzia_Ansa : Il governatore campano Vincenzo de Luca chiede di rinviare il rientro a scuola di 20-30 giorni. 'Consentirebbe di r… - ciaomaestra : Genitori preoccupati per il rientro a scuola - CiccioniSe : RT @orizzontescuola: Rientro a scuola, anche i genitori sono preoccupati: “Caos quarantene e disparità del diritto allo studio” https://t.c… -