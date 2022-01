Quando il Papa disse che certi amori per i cani sono idolatria (Di giovedì 6 gennaio 2022) AGI - Gli animali vanno rispettati, ma amarli fino all'idolatria mentre ci sono bambini che muoiono di fame è autentico paganesimo. Papa Francesco lo ha sempre pensato, e lo ha anche detto esplicitamente. Si tratta di una intervista risalente ai tempi in cui era arcivescovo di Buenos Aires, e che fu messa su YouTube immediatamente dopo la sua elezione al Soglio. Una intervista televisiva, intitolata "La voce del Pastore". Nei circa 15 minuti in cui parla, Bergoglio affronta molti temi, partendo dal pontificato di Benedetto XVI, la cui riflessione si incentrava spesso sullo gnosticismo strisciante della società contemporanea. "Un dato interessante di questo paganesimo gnostico, che porta a credere in un Dio diluito, quasi un panteismo, un dato interessante di questo è la statistica delle spese riguardanti cose non necessarie a ... Leggi su agi (Di giovedì 6 gennaio 2022) AGI - Gli animali vanno rispettati, ma amarli fino all'mentre cibambini che muoiono di fame è autentico paganesimo.Francesco lo ha sempre pensato, e lo ha anche detto esplicitamente. Si tratta di una intervista risalente ai tempi in cui era arcivescovo di Buenos Aires, e che fu messa su YouTube immediatamente dopo la sua elezione al Soglio. Una intervista televisiva, intitolata "La voce del Pastore". Nei circa 15 minuti in cui parla, Bergoglio affronta molti temi, partendo dal pontificato di Benedetto XVI, la cui riflessione si incentrava spesso sullo gnosticismo strisciante della società contemporanea. "Un dato interessante di questo paganesimo gnostico, che porta a credere in un Dio diluito, quasi un panteismo, un dato interessante di questo è la statistica delle spese riguardanti cose non necessarie a ...

Advertising

sulsitodisimone : Quando il Papa disse che certi amori per i cani sono idolatria - Agenzia_Italia : Quando il #Papa disse che certi amori per i #cani sono #idolatria - ottovanz : RT @clicktoprayapp: 'Quando alziamo gli occhi a Dio, i problemi della vita non scompaiono, no, ma sentiamo che il Signore ci dà la forza ne… - ang591 : RT @Rebeka80721106: #ScrivoQuelCheSento #ScrivoArte Vivere insieme è un'arte,un cammino paziente,bello e affascinante.Non finisce quando vi… - 98MIRRORS : guarda papà! *mostro a papà che indosso il poncho che metteva mia mamma quando era incinta* mh bella, li hai finiti i compiti? -