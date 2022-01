Napoli | Spalletti vorrebbe altri due rinforzi oltre Tuanzebe

(Di giovedì 6 gennaio 2022)è un nuovo giocatore del. L’acquisto in prestito secco va a colmare la lacuna creatasi nella rosa partenopea con l’addio anticipato di Kostas Manolas, tornato a dicembre nella sua Grecia. Il mercato invernale potrebbe dirsi così concluso. La verità è che, come riportato nelle ultime ore dalla Gazzetta dello Sport, in cuor suo L'articolo

Advertising

sportface2016 : +++Il #Napoli è sempre più un focolaio: positivo anche Luciano #Spalletti+++ #COVID19 #JuventusNapoli - capuanogio : #ADL ieri ha chiesto alla Lega di ragionare sullo spostamento di #JuveNapoli. Il club partenopeo, dopo la positivit… - SkySport : ULTIM'ORA COVID NAPOLI, SPALLETTI POSITIVO AL COVID. L'ALLENATORE E' ASINTOMATICO E IN ISOLAMENTO #SkySport #Napoli #Spalletti - Ftbnews24 : ?? #Napoli, nuovo positivo e tamponi da processare: il comunicato #Napoli #NapoliSpezia #SerieA #UEL #Spalletti ?? Sc… - cn1926it : #JuventusNapoli: il nostro focus -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Spalletti

Solo un anno fa, nelle stesse condizioni, l'Asl dibloccò gli azzurri in partenza per Torino ... Mario Rui, Malcuit, Beffelli, Meret,e altri tre membri dello staff, più tre ragazzi ......i positivi dopo l'ultimo comunicato ufficiale La marcia d'avvicinamento a Juventus -si fa ... Luciano© ...La squadra di Massimiliano Allegri ospita i partenopei per la prima partita del girone di ritorno del campionato di Serie A che subito mette di fronte due grandi rivali ...Manca sempre meno al calcio d'inizio di Juventus-Napoli, in programma questa sera allo Stadium, ma i problemi per la squadra partenopea non finiscono. Il club di De Laurentiis, già ...