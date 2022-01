Lazio | Var e polemiche | Sarri si salva solo nel finale contro l’Empoli

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Nella particolare giornata dell’Epifaniadue match nel primo pomeriggio.pari con, Verona corsaro a La Spezia. La giornata calcistica dell’Epifania, che in origine prevedeva tutti e 10 i match concentrati in un’unica data, è stata stravolta dall’ondata di Covid. Diversi match infatti non si sono disputati. Alle 15 sono scese in campo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

CBSSportsGolazo : 6': Lazio 0-1 Empoli 8': Lazio 0-2 Empoli 14': Lazio 1-2 Empoli 66': Lazio 2-2 Empoli 75': Lazio 2-3 Empoli A Lazi… - FootyAccums : Lazio 0-1 Empoli Lazio 0-2 Empoli Lazio 1-2 Empoli Lazio 2-2 Empoli Lazio 2-3 Empoli Lazio have a goal disallowed… - EnricoTurcato : La Lazio ha protestato 5 minuti perché voleva un gol buono di mano. Un gol di mano evidente, che tra l’altro hanno… - ciromagliulo26 : RT @EnricoTurcato: La Lazio ha protestato 5 minuti perché voleva un gol buono di mano. Un gol di mano evidente, che tra l’altro hanno rivis… - guru_mercato : Oggi ci lamenteremo di #Giua e non di una difesa inguardabile e di un centrocampo lunatico. Qualcuno dirà partita s… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Var

- EMPOLI h. 14.30 GIUA DEI GIUDICI - MORO IV: MIELE G.: BANTI AVAR: DI IORIO SPEZIA - H. VERONA h. 14.30 MARIANI PAGANESSI - PAGNOTTA IV: MINELLI: VALERI AVAR: VALERIANI SASSUOLO - ...... ha detto l'ex portiere dellaMarchegiani ai microfoni di Sky Sport. Il 24enne esterno ... Analoga situazione in salaper Doveri e l'assistente Alassio. Bologna - Inter, le formazioni ufficiali ...Incredibile ciò che è successo durante Lazio-Empoli. Il minuto chiave è il 78', sul risultato di 2-3 per gli ospiti. Luis Alberto calcia il solito calcio ...Caso singolare in Lazio-Empoli: Giua convalida il gol di Patric, poi ci ripensa e lo annulla Attimi di confusione tra Lazio ed Empoli, per diversi minuti in attesa della decisione ufficiale del VAR su ...