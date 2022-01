L’Asl di Torino: “Zielinski, Rrhamani e Lobotka non possono giocare Juventus-Napoli” (Di giovedì 6 gennaio 2022) “Zielinski, Rrhamani e Lobotka non possono giocare Juventus-Napoli”, arrivano nuovi aggiornamenti che riguardano la partita della 20esima giornata del campionato di Serie A. “Se c’è un provvedimento, va rispettato. Quindi i tre giocatori che L’Asl di competenza ha messo in quarantena (Zielinski, Rrhamani e Lobotka, ndr) perché hanno avuto contatti con soggetti positivi al Covid, non essendo in possesso di Super Green Pass, non possono scendere in campo e devono restare in stato di isolamento per il tempo stabilito”. E’ quanto dichiarato dal direttore generale delL’Asl Città di Torino Carlo Picco, raggiunto telefonicamente dall’ANSA. “Il provvedimento ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 6 gennaio 2022) “non”, arrivano nuovi aggiornamenti che riguardano la partita della 20esima giornata del campionato di Serie A. “Se c’è un provvedimento, va rispettato. Quindi i tre giocatori chedi competenza ha messo in quarantena (, ndr) perché hanno avuto contatti con soggetti positivi al Covid, non essendo in possesso di Super Green Pass, nonscendere in campo e devono restare in stato di isolamento per il tempo stabilito”. E’ quanto dichiarato dal direttore generale delCittà diCarlo Picco, raggiunto telefonicamente dall’ANSA. “Il provvedimento ...

