La Asl Torino: 'Zielinski, Rrahmani e Lobotka devono fare la quarantena' (Di giovedì 6 gennaio 2022) Zielinski, Rrahmani e Lobotka non possono scendere in campo per Juve - Napoli. devono osservare la quarantena avendo avuto contatti con soggetti positivi e non essendo in possesso del Super green pass,... Leggi su gazzetta (Di giovedì 6 gennaio 2022)non possono scendere in campo per Juve - Napoli.osservare laavendo avuto contatti con soggetti positivi e non essendo in possesso del Super green pass,...

sportface2016 : +++#Napoli: la #Asl di #Napoli2 mette in quarantena #Zielinski, #Rrahmani e #Lobotka ma sono già partiti per Torino+++ #JuventusNapoli - GoalItalia : Napoli in partenza per Torino: nessun divieto da parte dell'ASL ????? #JuveNapoli - sportface2016 : #JuventusNapoli, l'#Asl sta preparando il procedimento per vietare la trasferta degli azzurri a Torino - Guido63919731 : @tancredipalmeri ASL Torino che se ne lava le mani tutto ok invece? pagliacci! - STEFANO20368041 : @RockStr33907899 @lilitwelve @capuanogio Io sono di Torino e non tifo Napoli. Però le garantisco che secondo le ind… -