Karma: Quando sei nato parla di te, non ci credi? Prova! (Di giovedì 6 gennaio 2022) L’anno in cui sei nato parla di te! Scopriremo i nodi nord nella luna di ogni sengo zodiacale, cosa rivelano su di te ed il tuo Karma. Sei curioso di scoprire alcune informazioni interessanti sul tuo Karma? In questo articolo scoprirai che l’anno in cui sei nato parla di te e della tua anima. La L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 6 gennaio 2022) L’anno in cui seidi te! Scopriremo i nodi nord nella luna di ogni sengo zodiacale, cosa rivelano su di te ed il tuo. Sei curioso di scoprire alcune informazioni interessanti sul tuo? In questo articolo scoprirai che l’anno in cui seidi te e della tua anima. La L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

sonia99287778 : @gr_grim Questa persona ha bisogno di uno psichiatra (e anche bravo) per risolvere tt i problemi creati dal senso d… - patriziavarche1 : @PercentuaIi Il Karma viene quando uno mai se lo aspetta???????? - IEAzy_I : @Jo_fer7 @LaSabryMiss Perché ti fa comodo dire così. Continua a godere delle disgrazie altrui che il karma colpisce… - Figliodicesare : @Danielegiuglio Pienamente d'accordo non è lo sfottò ( di bassissimissimissima qualità) la cosa brutta,ma bensì il… - sicampeggia : @BandyCrash Non saprei ma in questo momento mi conforta pensare alla fine di Andreatta. Che sia contrappasso, karma… -