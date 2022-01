Il padre di Djokovic: «Novak come Gesù, stanno cercando di crocifiggerlo e di farlo inginocchiare» (Di giovedì 6 gennaio 2022) In difesa di Novak Djokovic arriva suo padre Srdjan, in conferenza stampa da Belgrado. Ha paragonato suo figlio a Gesù. “Il nostro Novak, il nostro orgoglio. Novak è la Serbia e la Serbia è Novak. stanno calpestando la Serbia e il suo popolo. Noi serbi siamo un popolo europeo orgoglioso. Nella storia non abbiamo mai attaccato nessuno, ci siamo solo difesi. E questo è ciò che Nova, orgoglio della Serbia e del mondo libero, sta facendo con il suo comportamento”. Secondo quanto racconta la famiglia, il tennista ha trascorso la notte in una stanza dell’aeroporto di Melbourne in isolamento. Gli è stato lasciato il cellulare solo per 45 minuti, poi gli è stato impedito di comunicare con l’esterno per le successive tre ore e mezza. Il fratello di ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 6 gennaio 2022) In difesa diarriva suoSrdjan, in conferenza stampa da Belgrado. Ha paragonato suo figlio a. “Il nostro, il nostro orgoglio.è la Serbia e la Serbia ècalpestando la Serbia e il suo popolo. Noi serbi siamo un popolo europeo orgoglioso. Nella storia non abbiamo mai attaccato nessuno, ci siamo solo difesi. E questo è ciò che Nova, orgoglio della Serbia e del mondo libero, sta facendo con il suo comportamento”. Secondo quanto racconta la famiglia, il tennista ha trascorso la notte in una stanza dell’aeroporto di Melbourne in isolamento. Gli è stato lasciato il cellulare solo per 45 minuti, poi gli è stato impedito di comunicare con l’esterno per le successive tre ore e mezza. Il fratello di ...

