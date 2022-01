GF Vip 6, nessun provvedimento per Katia Ricciarelli? La mossa degli autori (Di giovedì 6 gennaio 2022) Nonostante il caos generato sul web dalle dichiarazioni discutibili e razziste di Katia Ricciarelli contro Lulù Selassié, alla quale ha detto “str**za, vattene a studiare al tuo Paese”, può essere che gli autori decidano di non prendere alcun provvedimento disciplinare o di prenderne uno blando, pretendendo solo le scuse della soprano, che nel frattempo in Confessionale ha parlato con Alfonso Signorini, che ha provato a farla ragionare. Il fatto che non verranno presi grossi provvedimenti – né tanto meno l’espulsione di Katia Ricciarelli – si evince da come è stata montata la puntata del daytime del GF Vip 6 in onda ogni pomeriggio su Canale 5. Sono state infatti censurate molte frasi infelici di Katia, nel chiaro tentativo di alleggerire la sua posizione soprattutto ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 6 gennaio 2022) Nonostante il caos generato sul web dalle dichiarazioni discutibili e razziste dicontro Lulù Selassié, alla quale ha detto “str**za, vattene a studiare al tuo Paese”, può essere che glidecidano di non prendere alcundisciplinare o di prenderne uno blando, pretendendo solo le scuse della soprano, che nel frattempo in Confessionale ha parlato con Alfonso Signorini, che ha provato a farla ragionare. Il fatto che non verranno presi grossi provvedimenti – né tanto meno l’espulsione di– si evince da come è stata montata la puntata del daytime del GF Vip 6 in onda ogni pomeriggio su Canale 5. Sono state infatti censurate molte frasi infelici di, nel chiaro tentativo di alleggerire la sua posizione soprattutto ...

Advertising

Diva_VIP : RT @liliaragnar: 12 COSA VOGLIAMO FARE ?' A.C. NON ESISTE NESSUN OBBLIGO VACCINALE? - chichigallon : @Bonu4L Ringraziatemi, lo faccio per non fargli uccidere nessun vip - marsigatto : RT @mariella_m_: Abbiamo fatto notare che i vip non si ammalavano mai et voilà, un’ecatombe. E se facessimo notare che non sta morendo ness… - mariella_m_ : Abbiamo fatto notare che i vip non si ammalavano mai et voilà, un’ecatombe. E se facessimo notare che non sta morendo nessun politico? - Christi4n000000 : @_elektraa lo sai, Che non voglio essere uguale a nessun altro Mi son tatuato un aeroplano per volare in alto Io me… -