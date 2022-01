Focolaio Covid Bayern Monaco, richiamati Ibrahimovic e Wanner da Germania U17 (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il Bayern Monaco è alle prese con un vero e proprio Focolaio Covid all’interno della propria rosa, con ben nove giocatori risultati positivi e quindi non a disposizione di Nagelsmann per la partita contro il Borussia Moenchengladbach, valida per la 18esima giornata di Bundesliga. La partita, prevista per venerdì 7 gennaio alle ore 20:30, però, si giocherà regolarmente. I bavaresi sono dovuti quindi correre ai ripari: oltre a Nicolas Feldhahn, capitano della squadra B, Bright Arrey-Mbi, Taylor Booth, Jamie Lawrence e Lucas Copado, infatti, sono stati richiamati i due classe 2005 Arijon Ibrahimovic e Paul Wanner, che si trovavano in un ritiro in Spagna con la Germania Under 17. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 6 gennaio 2022) Ilè alle prese con un vero e proprioall’interno della propria rosa, con ben nove giocatori risultati positivi e quindi non a disposizione di Nagelsmann per la partita contro il Borussia Moenchengladbach, valida per la 18esima giornata di Bundesliga. La partita, prevista per venerdì 7 gennaio alle ore 20:30, però, si giocherà regolarmente. I bavaresi sono dovuti quindi correre ai ripari: oltre a Nicolas Feldhahn, capitano della squadra B, Bright Arrey-Mbi, Taylor Booth, Jamie Lawrence e Lucas Copado, infatti, sono statii due classe 2005 Arijone Paul, che si trovavano in un ritiro in Spagna con laUnder 17. SportFace.

