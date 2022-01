Draghi impone il vaccino ai Peter Pan argentati. (Di giovedì 6 gennaio 2022) Nelle nuove disposizioni governative riguardanti l'obbligo vaccinale per gli over 50, necessarie per molti aspetti, date cavallerescamente come "unanimi", ritorna l'eco di una stagione solo ... Leggi su gazzettatorino (Di giovedì 6 gennaio 2022) Nelle nuove disposizioni governative riguardanti l'obbligo vaccinale per gli over 50, necessarie per molti aspetti, date cavallerescamente come "unanimi", ritorna l'eco di una stagione solo ...

Advertising

lucatelese : Perché Draghi non ha messo la faccia sull’obbligo vaccinale? - ladyonorato : A fronte di queste risultanze scientifiche, il governo #Draghi impone supergreenpass per tutti i trasporti. Cioè va… - zazoomblog : Draghi impone il vaccino ai Peter Pan argentati. - #Draghi #impone #vaccino #Peter - AseroGiovanna : @FurioGarbagnati Ma che cos'è che ci impone di tenerci uno che ha già fatto quello che ha fatto in italia e Grecia?… - tax_tweet : Mario Draghi dov’era? Impone l’obbligo vaccinale ma non parla agli italiani -