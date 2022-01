Assalto al Campidoglio, cosa è rimasto (Di giovedì 6 gennaio 2022) Ricorre oggi l’anniversario dell’irruzione in Campidoglio: i fatti del 6 gennaio 2021 hanno segnato profondamente la politica statunitense. Che quell’evento sia stato gravissimo e riprovevole, è fuori discussione. Il problema è tuttavia capire se la commissione parlamentare d’inchiesta stia realmente facendo chiarezza su quanto avvenuto quel giorno. Assistiamo da mesi ad annunci eclatanti, mentre spesso si ripete che il cerchio si starebbe stringendo attorno all’ex presidente Donald Trump. Eppure, se guardiamo più nel dettaglio, la questione appare un tantino più complessa. Cominciamo col rammentare che la commissione è formata da nove membri (sette democratici e due repubblicani), tutti nominati da Nancy Pelosi. Un’evidente anomalia, verificatasi dopo che la Speaker della Camera, con una mossa senza precedenti, aveva posto il veto su alcuni dei componenti selezionati ... Leggi su panorama (Di giovedì 6 gennaio 2022) Ricorre oggi l’anniversario dell’irruzione in: i fatti del 6 gennaio 2021 hanno segnato profondamente la politica statunitense. Che quell’evento sia stato gravissimo e riprovevole, è fuori discussione. Il problema è tuttavia capire se la commissione parlamentare d’inchiesta stia realmente facendo chiarezza su quanto avvenuto quel giorno. Assistiamo da mesi ad annunci eclatanti, mentre spesso si ripete che il cerchio si starebbe stringendo attorno all’ex presidente Donald Trump. Eppure, se guardiamo più nel dettaglio, la questione appare un tantino più complessa. Cominciamo col rammentare che la commissione è formata da nove membri (sette democratici e due repubblicani), tutti nominati da Nancy Pelosi. Un’evidente anomalia, verificatasi dopo che la Speaker della Camera, con una mossa senza precedenti, aveva posto il veto su alcuni dei componenti selezionati ...

