6 gennaio 2021, attacco alla democrazia americana. L’assalto a Capitol Hill in 10 immagini (Di giovedì 6 gennaio 2022) La marcia, L’assalto, le bandiere che sventolavano nei corridoi. E poi gli spari, le morti e l’arrivo della Guardia Nazionale. Quello che è successo un anno fa a Capitol Hill ha cambiato il corso della politica degli Stati Uniti. Un’esplosione di violenza inedita che si è riversata contro il simbolo della democrazia del Paese. Tutti gli eventi si sono condensati in sette ore: dalle 13 alle 20, dall’inizio della marcia dei sostenitori del presidente uscente Donald Trump fino allo sgombero degli ultimi manifestanti. Sette ore che hanno segnato l’inizio del tramonto di Trump, silenziato dai media della Silicon Valley e lasciato in disparte dalla scena politica. Sette ore che abbiamo riassunto in dieci immagini. 13.00 – La fine del comizio di Trump Il 6 gennaio ... Leggi su open.online (Di giovedì 6 gennaio 2022) La marcia,, le bandiere che sventolavano nei corridoi. E poi gli spari, le morti e l’arrivo della Guardia Nazionale. Quello che è successo un anno fa aha cambiato il corso della politica degli Stati Uniti. Un’esplosione di violenza inedita che si è riversata contro il simbolo delladel Paese. Tutti gli eventi si sono condensati in sette ore: dalle 13 alle 20, dall’inizio della marcia dei sostenitori del presidente uscente Donald Trump fino allo sgombero degli ultimi manifestanti. Sette ore che hanno segnato l’inizio del tramonto di Trump, silenziato dai media della Silicon Valley e lasciato in disparte dscena politica. Sette ore che abbiamo riassunto in dieci. 13.00 – La fine del comizio di Trump Il 6...

Capitol Hill. La ferita aperta della democrazia americana La presidenza di Joseph R. Biden si è complicata prima ancora del suo insediamento alla Casa Bianca, il 20 gennaio 2021. Appena due settimane innanzi si era assistito al primo tentativo nella storia degli Stati Uniti di sovvertire con il sotterfugio, le menzogne e finanche la violenza il pacifico passaggio ...

