Viabilità Roma Regione Lazio del 05-01-2022 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 5 gennaio 2022)DEL 5 GENNAIOORE 12.20 FLAVIA DONDOLINI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; TRAFFICO NEL COMPLESSO SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO AD ECCEZIONE DELLA VIA PONTINA DOVE CI SONO CODE ALTEZZA SPINACETO IN DIREZIONEQUALCHE RALLENTAMENTO POI SULLA VIA CASSIA TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI POSSIBILI RALLENTAMENTI CAUSA LAVORI SULLA VIA DEL MARE, ALTEZZA OSTIA ANTICA. IL CANTIERE SI TROVA TRA I KM 23 E 27. E’ ATTIVO IL SENSO UNICO ALTERNATO FINO AL 18 GENNAIO PROSSIMO, IN FASCIA ORARIA 9.30 /16 PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO PER QUANTO RIGUARDA I TRAM, LA LINEA 3 È SOSTITUITA DA BUS TRA PORTA MAGGIORE E LA STAZIONE TRASTEVERE SOSPESA INVECE LA LINEA BUS SOSTITUTIVA RL4 DELLA FERROVIA ...