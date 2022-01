Advertising

Agenzia_Ansa : Conte: 'Criticità sulle vaccinazioni, paradossale parlare di obbligo. C'è confusione, il governo chiarisca'. Il lea… - FirenzePost : Vaccinazioni: Conte critica governo, «paradossale imporre obbligo quando non ci sono dosi per chi lo chiede» - Italian : Conte: 'Criticità sulle vaccinazioni, paradossale parlare di obbligo. C'è confusione, il governo chiarisca' - Miki_2313 : RT @Agenzia_Ansa: Conte: 'Criticità sulle vaccinazioni, paradossale parlare di obbligo. C'è confusione, il governo chiarisca'. Il leader de… - MoniShantiRani : RT @Agenzia_Ansa: Conte: 'Criticità sulle vaccinazioni, paradossale parlare di obbligo. C'è confusione, il governo chiarisca'. Il leader de… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccinazioni Conte

... aggiunge. "E' assolutamente necessario che le misure restrittive siano accompagnate dalla erogazione di adeguati ristori, fornendo supporto materiale e logistico a chi vede compromesse le ...... con ambienti vicini all'ex premier Giuseppeche hanno espresso perplessità al sondaggio ... con cui si conta di avere un'impennata di. Stando alle stime del governo, nella platea di ...All'orizzonte il quinto decreto-legge in poche settimane. Maggioranza spaccata sul Super Green Pass per tutti i lavoratori. Forse sarà limitato a chi è a contatto con il pubblico. Voci su obbligo vacc ...Chiediamo che siano consentiti tempi rapidi di vaccinazione in tutte le aree del Paese, stante la diffusa criticità che diffusamente viene registrata nelle prenotazioni delle dosi booster. Appare para ...