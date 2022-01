Taccuino Quirinale | il ritorno di fiamma del Mattarella bis

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Come era prevedibile, la recrudescenza della pandemia e la difficolta' dei partiti a trovare un candidato condiviso per il Colle, sta facendo riemergere l'ipotesi di rielezione di, ...

... alla prima di Firenze, alla Festa del Cinema di Roma e in tante altre occasioni, indicano che moltissimi italiani vorrebbero restasse al. E' noto che Mattarella - lo ha ripetuto anche ...... gli occhiali e il volto aperto e sorridente la candidata "in pectore" aldi Giuseppe Conte, che continua a ripetere che e' giunto il tempo di eleggere una donna al, per il quale ...Una manciata di libri scritti da storici, costituzionalisti, politici e giornalisti che raccontano l’istituzione, il ruolo e i dodici presidenti della storia repubblicana. Molti sono i libri scritti i ...Sarebbe una 73enne dall'aspetto giovanile e il volto aperto e sorridente la candidata "in pectore" al Quirinale di Giuseppe Conte ...