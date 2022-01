Roma, affondo per il centrocampista: gioca nel Porto! (Di giovedì 6 gennaio 2022) La Roma è alla ricerca del centrocampista e come confermato da Gianluca di Marzio la squadra di Mourinho sta provando l’assalto a Sergio Oliveira, centrocampista del Porto. Sergio Oliveira, PortoLa pista che porta a Sergio Oliveira è più concreta di quanto possa sembrare. E’ stato proprio il suo agente a proporlo alla Roma e le due parti stanno adesso trattando per trovare un accordo. Il calciatore era stato già vicino a lasciare il Porto l’anno scorso, quando era stato ad un passo dalla Fiorentina. Si tratterebbe del rinforzo perfetto per la Roma. La società sembra intenzionata a voler chiudere l’operazione e regalare il prima possibile un altro rinforzo a Mourinho dopo l’ufficialità arrivata nel pomeriggio di Maitland ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 6 gennaio 2022) Laè alla ricerca dele come confermato da Gianluca di Marzio la squadra di Mourinho sta provando l’assalto a Sergio Oliveira,del Porto. Sergio Oliveira, PortoLa pista che porta a Sergio Oliveira è più concreta di quanto possa sembrare. E’ stato proprio il suo agente a proporlo allae le due parti stanno adesso trattando per trovare un accordo. Il calciatore era stato già vicino a lasciare il Porto l’anno scorso, quando era stato ad un passo dalla Fiorentina. Si tratterebbe del rinforzo perfetto per la. La società sembra intenzionata a voler chiudere l’operazione e regalare il prima possibile un altro rinforzo a Mourinho dopo l’ufficialità arrivata nel pomeriggio di Maitland ...

