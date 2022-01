Papa Francesco: non fate figli ma avete cani e gatti, chi pagherà le tasse per la pensione? L’appello per ripopolare le classi (Di mercoledì 5 gennaio 2022) "Oggi con l'orfanità c'è un certo egoismo. L'altro giorno parlavo dell'inverno demografico. Si vede che la gente non vuole avere figli, molte coppie hanno al massimo un figlio, ma due cani o due gatti. I cani e i gatti prendono il posto dei figli. Fa ridere ma è la verità". Così Papa Francesco all'udienza di oggi, che suona quasi come un appello per ripopolare le classi italiane. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 5 gennaio 2022) "Oggi con l'orfanità c'è un certo egoismo. L'altro giorno parlavo dell'inverno demografico. Si vede che la gente non vuole avere, molte coppie hanno al massimo uno, ma dueo due. Ie iprendono il posto dei. Fa ridere ma è la verità". Cosìall'udienza di oggi, che suona quasi come un appello perleitaliane. L'articolo .

