Obbligo vaccinale per gli over 50, Green Pass base per negozi e servizi (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il premier Draghi: «Interveniamo per salvare vite». Il Governo ha varato un nuovo decreto per cercare di fermare l'avanzata della variante Omicron. Per la prima volta arriva un Obbligo di vaccino per fascia di età Leggi su vanityfair (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il premier Draghi: «Interveniamo per salvare vite». Il Gno ha varato un nuovo decreto per cercare di fermare l'avanzata della variante Omicron. Per la prima volta arriva undi vaccino per fascia di età

Advertising

borghi_claudio : A Londra i contagi sono in calo perché hanno fatto il lockdown per i non vaccinati! Il supergreenpass per il lavoro… - ladyonorato : In Francia il Parlamento ha RESPINTO la proposta di legge per l’introduzione dell’obbligo vaccinale. Solo in Italia… - Agenzia_Ansa : FLASH | Per 'tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestaz… - Fedoraquattroc2 : @AntoNio89992988 Ogni tentativo di obbligo vaccinale sarà ripagato con il #processonorimberga2 con imputati tutti i… - mixc7 : RT @noitre32: Se accettate l'obbligo vaccinale, la prossima volta se vi chiedono un rene per lavorare glielo date? RIBELLIONE! Sciopero g… -