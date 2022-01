Meteo Roma del 05-01-2022 ore 19:15 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Meteo venerdì trovate l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord al mattino nuvolosità compatta su tutti i settori con precipitazioni sparse sul Emilia Romagna dove saranno possibili deboli nevicate a quote collinari al pomeriggio a te sei aperture a partire dai settori settentrionali qualche pioviggine sulla Romagna in serata tempo del tutto asciutto con prevalenza di cieli sereni al centro al mattino isolate precipitazioni tra Toscana e Umbria poco nuvoloso altrove al pomeriggio nuvolosità in aumento su tutti i settori con precipitazioni in estensione su Marche Abruzzo in serata maltempo diffuso anche sul Lazio con neve dagli 800-900 metri in Appennino al sud stabilità diffuse al mattino con isolate piogge su Campania e Sardegna occidentale cieli irregolarmente nuvolosi altro ore al pomeriggio a te sei ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 5 gennaio 2022)venerdì trovate l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord al mattino nuvolosità compatta su tutti i settori con precipitazioni sparse sul Emiliagna dove saranno possibili deboli nevicate a quote collinari al pomeriggio a te sei aperture a partire dai settori settentrionali qualche pioviggine sullagna in serata tempo del tutto asciutto con prevalenza di cieli sereni al centro al mattino isolate precipitazioni tra Toscana e Umbria poco nuvoloso altrove al pomeriggio nuvolosità in aumento su tutti i settori con precipitazioni in estensione su Marche Abruzzo in serata maltempo diffuso anche sul Lazio con neve dagli 800-900 metri in Appennino al sud stabilità diffuse al mattino con isolate piogge su Campania e Sardegna occidentale cieli irregolarmente nuvolosi altro ore al pomeriggio a te sei ...

